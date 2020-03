Cruz: “La Juventus sa che l’Inter è in lotta. Partita difficile, loro paura”

Condividi questo articolo

Cruz ha deciso due vittorie nerazzurre in casa della Juventus, con una doppietta il 29 novembre 2003 (1-3) e con l’unico gol il 20 aprile 2005. Anche in quest’ultimo caso, curiosamente, c’era stato uno slittamento della giornata (per la morte del Papa). L’ex attaccante argentino ha parlato con Inter TV del derby d’Italia.

PARTITA CHIAVE – Questa l’analisi di Julio Ricardo Cruz su Juventus-Inter: «Speriamo di vincere, sappiamo che sarà una partita difficile ma anche che la Juventus ha paura dell’Inter. Sappiamo che cosa vuole e che cosa sta cercando, che è lo scudetto. Stiamo lì alla porta, per andare a Torino e vincere. La Juventus è una grandissima squadra, lo sappiamo, non è per caso che è in testa alla classifica, però allo stesso tempo sanno che l’Inter è in lotta per questo scudetto. Ha avuto uno scivolo perdendo la partita con la Lazio, meritata o no ma il risultato è questo. So che la Juventus ha tantissimo rispetto, non so se paura ma se perde in casa contro l’Inter per me è fuori per lo scudetto. È una partita molto sentita, non solo in Italia ma anche nel mondo. Anche in Sud America mi chiamano dall’altra parte del mondo per chiedermi di questa partita, è molto sentita. L’ho sempre detto: il derby d’Italia è Juventus-Inter».