Cruz su Inter-River Plate: «Prevedo sfida intensa! Poco riposo incide»

Julio Cruz ha parlato in vista del match del Mondiale per Club tra River Plate e Inter, squadre alle quali è estremamente legato per le esperienze vissute in Argentina e Italia. Di seguito la sua visione.

IL LEGAME – Julio Cruz ha rilasciato un’intervista a Olé sul tema della terza e ultima sfida del Mondiale per Club tra River Plate e Inter. L’ex calciatore argentino ha innanzitutto posto l’accento sulla storia da lui scritta con la divisa delle due ex squadre: «Al River Plate ho vinto il campionato per la prima volta quando sono arrivato dal Banfield, ed è stato qualcosa di unico per me perché, oltretutto, c’erano grandi giocatori in quella squadra; ci siamo divertiti e siamo persino scesi in campo pensando a quanti gol avremmo segnato. E all’Inter ho avuto un periodo in cui abbiamo voltato pagina, abbiamo iniziato a vincere e abbiamo fatto la storia».

Cruz analizza Inter-River Plate: il giudizio LA VALUTAZIONE – Cruz ha poi effettuato una sua previsione in merito al potenziale andamento di Inter-River Plate: «Immagino una partita intensa, perché entrambe le squadre devono vincere. Sono d’accordo con quello che ha detto Lautaro, ossia che le squadre sudamericane – quando hanno la possibilità di giocare contro le squadre europee – tendono a dare il massimo. E mentre l’Inter ha dimostrato di recente di essere una delle migliori al mondo, arriva da una stagione con tante partite e, dopo aver perso la finale di Champions League, ha avuto solo pochi giorni di riposo prima del Mondiale per Club».