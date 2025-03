Cruz: «Inter rispettata in Champions League! Lautaro Martinez lavoratore»

Feyenoord-Inter termina sul risultato di 0-2 per i nerazzurri. Nel post-partita su Prime Video, Julio Cruz ha parlato a proposito della vittoria dei nerazzurri. Intanto l’Inter si aggiudica la partita di andata contro gli olandesi.

SQUADRA FORTE – Feyenoord-Inter finisce con una vittoria per i giocatori allenati da Simone Inzaghi. Dopo il match Julio Cruz si è espresso così: «Siamo tutti felici perché abbiamo visto un’Inter che quando vuole giocare è sempre forte. È vero, ha perso un po’ di punti in campionato ma è una squadra molto rispettata in Champions perché fortissima. Per quanto riguarda i due attaccanti, sono contento che hanno segnato in Champions League dove sei obbligato a farlo. Per me è una coppia molto importante in Europa».

L’ATTACCANTE – Cruz prosegue il suo discorso parlando di Marcus Thuram: «Per l’attaccante il controllo della palla è fondamentale. È quel momento che ti da la possibilità, se fai un buon controllo, di avere velocità. Inoltre si vedeva che Thuram non correva bene in campo. Il problema alla caviglia c’era, ma se un giocatore vuole esserci fa di tutto pur di giocare».

Feyenoord-Inter termina con una vittoria importante per i nerazzurri

FAMIGLIA – L’ex attaccante dell’Inter parla di Lautaro Martinez che con il gol diventa il miglior marcatore in Champions League della storia dell’Inter: «Ci siamo abbracciati ma non ci siamo detti nulla di importante. Gli ho fatto i complimenti per la grande prestazione in campo. Lui è un bravissimo ragazzo da sempre, da quando l’ho conosciuto tanto tempo fa. Tante volte si parla e si mette in discussione. Lui è un giocatore che si mette a disposizione e lavora tantissimo per la squadra. Certamente tutti vogliono che segni sempre, ma non sempre si ha la possibilità. Lui è un ragazzo in gamba, che tiene tanto alla famiglia. L’appoggio dei familiari per ogni calciatore è fondamentale e lui giustamente sottolinea che per raggiungere certi traguardi bisogna avere una famiglia che ti voglia bene e che soffra insieme a lui quando è in campo».