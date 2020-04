Cruz: “Coronavirus Italia, soffro maledettamente. Voglio tornare! Vi spiego”

Julio Cruz, ex attaccante dell’Inter, in un’intervista al “Corriere dello Sport” parla dell’emergenza Coronavirus (Covid-19) in Italia, sottolineando la sua volontà di tornare a vivere in quella che lui definisce la sua “patria”. Per agevolare inoltre la crescita professionale del figlio Juan Manuel.

CORONAVIRUS – Julio Cruz inizia l’intervista parlando inevitabilmente dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus (Covid-19): «Se quello che è successo a Milano succedesse in Argentina sarebbe una catastrofe, una strage, qua da noi la sanità è molto indietro rispetto a quella italiana. Ecco perché quando la gente che per le strade di Buenos Aires fa finta di niente, come se noi fossimo inattaccabili dal virus, la prenderei a schiaffi. L’Argentina è un paese da sempre vicino all’Italia, ma per queste persone è come se l’Italia appartenesse a un altro mondo. Eppure anche la Cina era molto lontana dalla mia Italia. Il mio cuore è argentino ma l’Italia è la mia patria, soffro maledettamente».

RIPRESA DEL CAMPIONATO – Cruz parla inoltre della possibile ripresa dei campionati: «Da uomo di calcio sono in difficoltà. Con questo maledetto coronavirus è come se il tempo si fosse fermato e a questo punto deve riprendere a correre solo dal giorno dopo che sono finiti i contagi. Il campionato può anche riprendere, faccio il tifo che riprenda, ma deve farlo in totale sicurezza, con tutti gli accorgimenti possibili e immaginabili, perché la salute deve essere messa sempre davanti a tutto e a tutti. E’ vero, il sistema calcio può andare in crisi se i campionati non vengono terminati ma il calcio non morirà mai, invece una persona può farlo in un minuto e nessuno poi le restituirà la vita».

IN ITALIA – Cruz vuole tornare in Italia, anche per aiutare la crescita professionale del figlio: «Voglio tornare a vivere in Italia già dal prossimo ano. Ho già parlato on la mia famiglia, voglio portare mio figlio Juan Manuel a giocare in Italia. Ora è nel Banfield in Serie A ma sono già a contatto con un paio di società italiane. Hanno già mandato i loro osservatori anche a vederlo. Ha tutto per sfondare pure in Italia».