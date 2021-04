Cruz è un doppio ex di Bologna-Inter, partita che prenderà il via alle ore 20.45 (vedi formazioni). L’ex attaccante argentino ha parlato con Inter TV a pochi minuti dal via del match del Dall’Ara.

UOMO DECISIVO – Julio Ricardo Cruz dà un giudizio su Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, che saranno titolari stasera in Bologna-Inter: «Ho avuto la fortuna di giocare con grandissimi giocatori come compagni di reparto. Cercavo sempre di adattarmi al momento dove mi mandavano in campo. Adesso, guardando tutti e due, sono fortissimi: non avrei problema a giocare con uno dei due. Lukaku sappiamo quello che ha fatto e che sta facendo, è una cosa pazzesca. Mi fa piacere vedere questi giocatori all’Inter».

DOPPIO EX – Cruz, sedici anni fa, ha deciso un Bologna-Inter da ex con un gol dopo un minuto: «Vedere questo gol è una cosa bella. Mi ricordo quel momento, una cosa bellissima: volevo giocare con la maglia dell’Inter, stavo compiendo un sogno. Però mi dispiaceva perché era contro una mia ex squadra. Oggi sarà una partita difficile: non è facile, sappiamo come Sinisa Mihajlovic gestisce la sua squadra per affrontare questa partita. L’Inter ha una cosa buona: che tutte le squadre sotto hanno pareggiato e nessuno ha fatto quello che doveva fare. Per me l’Inter ha una possibilità grandissima di andare avanti, spero che questa sosta abbia fatto molto bene alla squadra, che si sia rinforzata un po’ per andare a vincere lo scudetto».

IL RIENTRO – Cruz preannuncia il ritorno in Italia: «Ho sempre amato l’Italia, la amo ancora. Ho deciso di tornare, spero che presto tornerò a vivere a Milano come avevo pensato da un bel po’. Ho fatto i miei anni in Argentina, adesso penso sia il momento di tornare a Milano: è la squadra dove ho vissuto tutto quello che potevo fare nel calcio con l’Inter. Amo tantissimo Milano e l’Inter. Speriamo che la squadra di Antonio Conte continui a fare quello che sta facendo, per la gioia di tutti i tifosi interisti».