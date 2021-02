Cruz: «Arrivato all’Inter in un momento particolare. Poi iniziato a vincere»

Cruz, ex attaccante dell’Inter, ha rilasciato un’intervista al sito “LazioPress.it”. Da parte sua un ricordo del suo vincente periodo in nerazzurro, dal 2003 al 2009.

GRANDE EX – Julio Ricardo Cruz non dimentica i sei anni a Milano. L’ex attaccante argentino ha valutato il periodo in nerazzurro: «Quando sono arrivato all’Inter sono arrivato in un momento particolare. Erano un po’ di anni che non vinceva niente, anche avendo giocatori di altissimo livello. Quando sono arrivato le cose non andavano così bene però Roberto Mancini, altro ex della Lazio, come allenatore ha iniziato a cambiare qualcosa e alla fine l’Inter ha iniziato a vincere».

