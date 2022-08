Cruijff (Barcellona): «Inter e Bayern Monaco? Pericoli non solo da Lewandowski»

Jordi Cruijff, ex calciatore figlio del celebre Johan, è ora nello staff dirigenziale del Barcellona. A margine dei sorteggi di Champions League (vedi articolo) ha parlato ai canali ufficiali dei catalani dell’accoppiamento con Bayern Monaco (del fresco ex Lewandowski), Inter e Viktoria Plzen.

GRUPPO DELLA MORTE – Jordi Cruijff valuta il girone di Champions League del Barcellona: «Bayern Monaco, Inter e Viktoria Plzen? Un gruppo duro e difficile, con buoni rivali. Ogni avversario ha una storia particolare, ovviamente il Bayern Monaco ha Robert Lewandowski ma non è l’unico pericolo. Certo, tutte sanno che quando arriva il Barcellona pensano che sia il gruppo della morte. I giocatori sono professionisti, devono pensare a quello che arriva. Credo che abbiamo una rosa competitiva e che possiamo competere contro tutti. Sarà un gruppo difficile: anche il Viktoria Plzen, che non lo conoscono in tanti, è pericoloso e ha delle qualità. Bisogna stare concentrati, pensare partita dopo partita e cominciare bene».