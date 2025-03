Cruciani senza mezze misure: «Chi critica Inzaghi è un cretino!»

Cruciani non usa molti giri di parole per descrivere il momento dell’Inter e il lavoro di Simone Inzaghi in nerazzurro. Il suo attacco agli stessi tifosi interisti.

SQUADRA CHE RENDE ORGOGLIOSI – Durante il podcast di Chiamarsi Bomber, Giuseppe Cruciani, noto conduttore radiofonico de “La Zanzara”, ha detto la sua sull’Inter di Simone Inzaghi. Queste le sue parole: «Chi critica Inzaghi è un cretino, chi critica l’Inter non capisce assolutamente nulla. Incredibilmente, pur essendo in corsa su tutti i fronti, è ampiamente criticata dai suoi tifosi. Come se dovesse distruggere in ogni partite tutte le altre squadre, perché ha una rosa più forte, eccetera eccetera. È una squadra certamente costruita per vincere, ma non si può passare dalla depressione post Napoli, in cui l’Inter va sotto nel secondo tempo e ha fatto una prestazione oggettivamente sottotono, all’esaltazione dopo Rotterdam. L’Inter è una squadra, di cui i tifosi, dovrebbero essere orgogliosi. Perché nonostante il passaggio dal cinese, che non poteva uscire dalla Cina, al fondo americano, nonostante una situazione societaria incerta, ha mantenuto una sua struttura di potere societaria. Una sua catena di comando chiara. A differenza di altre società. Quindi al momento gli assicura quello che sta facendo e un prossimo futuro con delle certezze».