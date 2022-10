Cruciani: «Provocazione Sconcerti ma esiste caso Firenze! A San Siro…»

Giuseppe Cruciani, a Pressing, si è espresso sulle parole di Sconcerti in virtù di Fiorentina-Inter e sugli episodi di violenza accaduti in tribuna. Poi fa una considerazione su San Siro

CASO FIRENZE − Le parole di Cruciani in merito agli episodi in tribuna al Franchi e alle parole di Sconcerti (vedi articolo). Queste le sue parole: «Non è che Sconcerti volesse dire viva la violenza. Non voleva giustificare, ha lanciato una provocazione. Si è fatto trasportare dalla simpatia per la Fiorentina. Nessuno può parlare di imprudenza. Tutti possono andare con la maglia della squadra per cui si tifa nella tribuna avversaria. A San Siro nel 99% non succede nulla, esiste un caso Firenze. Non ci sono dubbi».