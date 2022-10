Cruciani: «Onana? Reazione Handanovic fondamentale! Inzaghi detto altro»

Onana sabato ha esordito in Serie A in Sassuolo-Inter, dopo che nelle precedenti partite di campionato aveva giocato Handanovic. Cruciani, ospite di Pressing su Italia 1, vede un cambio di rotta da parte di Inzaghi sul portiere.

LA REAZIONE – Giuseppe Cruciani torna su quanto detto la scorsa settimana (vedi articolo): «I tifosi dell’Inter se la sono presi con me questa settimana per alcune frasi che ho detto come discorso. Non volevo dire che l’Inter non avesse meritato il passaggio del turno, ma ho detto che se ci fosse stato il VAR nel 2010 sarebbe andata in maniera diversa. Si può dire anche adesso. Nessuno vuole mettere in discussione il Triplete dell’Inter, ma non c’era il VAR nel 2010 e ha sbagliato oggi. Non credo succederà nulla di strano, sono sicuro che l’arbitro non verrà influenzato da questo».

IL SORPASSO – Cruciani va poi sull’attualità e su André Onana titolare: «A me sembra che la reazione di Samir Handanovic sia stata fondamentale, il discorso fatto alla squadra prima della partita. C’è il rischio che uno della sua età, anche se attrezzato, possa rispondere male. È evidente che ci sia questa scelta, prima era uno coppa e l’altro campionato. Adesso ha preso questa scelta, prima Simone Inzaghi aveva detto altro. Le prestazioni non credo abbiano influito, secondo me è una decisione presa assieme alla società perché fino all’altra volta aveva detto il contrario».