Cruciani: «Inter e Milan preoccupate di perdere il derby! Pronostico sicuro»

Cruciani non ha dubbi su come andrà a finire il derby Milan-Inter, in programma alle ore 21. Ecco il pronostico del giornalista sulla semifinale d’andata di Coppa Italia, fatto nel corso di Tiki Taka su Italia 1.

SQUADRE IN TILT – Per Giuseppe Cruciani c’è una certezza sul derby Milan-Inter di Coppa Italia: «Sono talmente preoccupate le due squadre di perdere il derby domani che, siccome hanno una seconda possibilità il 20 aprile, l’alieno che è dentro di me mi suggerisce che hanno molta voglia di fare 0-0. Senza infortuni e senza nulla. Questa è la mia previsione. C’è anche una seconda possibilità: perché rompersi le gambe nel primo tempo? Tutto nel secondo. Ho beccato l’1-2 di Lazio-Napoli domenica, pronostico 0-0».