Cruciani: «Inzaghi? C’è una cosa fondamentale per lui rispetto a Conte»

Cruciani valuta il lavoro fatto da Inzaghi all’Inter in questa prima parte di stagione. Durante Tiki Taka su Italia 1, il giornalista paragona il rendimento del precedente biennio con Conte.

MOMENTO CHIAVE – Giuseppe Cruciani parla di domenica ma sull’Inter va oltre e si proietta a domani: «Il Napoli ha fatto un gran finale, negli ultimi dieci minuti meritava di pareggiare. Ma dal gol dello 0-1 fino al 3-2 è sparito dal campo. Se Dries Mertens al 97′ tira quella palla alta tu meriti di perdere! Secondo me la cosa fondamentale di Simone Inzaghi sarà passare il turno in Champions League, che Antonio Conte in due anni non c’è riuscito».