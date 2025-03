Cruciani stima Inzaghi: «Rinnovo e Ferguson dell’Inter! Ci ho parlato»

Cruciani, noto conduttore de “La Zanzara”, ha parlato di Simone Inzaghi. Belle parole nei confronti dell’allenatore dell’Inter, che presto potrebbe rinnovare il suo contratto. Cruciani lo vorrebbe come Alex Ferguson, lo storico manager del Manchester United.

PERSONA SQUISITA – Nel podcast Aria Fritta, Giuseppe Cruciani, noto speaker radiofonico, ha parlato di Simone Inzaghi. Il giornalista ha speso belle parole nei confronti dell’attuale tecnico dell’Inter. Questo il suo aneddoto su un viaggio verso Milano: «Vi racconto che ho fatto uno bellissimo viaggio Milano-Roma e mi sono imbattuto in mister Simone Inzaghi famiglia: persona squisita. E mi sono convinto, dopo un divertente e istruttivo colloquio, che è giusto rinnovargli il contratto».

FERGUSON – Cruciani non ha dubbi: Inzaghi non solo merita il rinnovo ma allo stesso tempo merita di diventare il Sir Alex italiano. Questo il suo pensiero: «L’Inter dovrebbe farlo il prima possibile e credo che Inzaghi possa diventare il Ferguson dell’Inter. L’ambizione del club però dovrebbe essere quella, non so se sia anche la sua. Ma lui si affeziona ai posti in cui sta: bisogna capire se Oaktree sia all’altezza alla sua ambizione. Lui è molto apprezzato, si dice di più all’estero che in Italia ma è una stupidaggine. Inzaghi merita di diventare il Ferguson dell’Inter e il rinnovo».