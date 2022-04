Cruciani: «Inter, vincere così da goduria pura! Rabiot scemenza totale»

Cruciani non ha certo trovato un’Inter scintillante domenica contro la Juventus, ma proprio per questo sostiene come la vittoria abbia un valore superiore. Ospite di Tiki Taka su Italia 1, il giornalista critica le esternazioni di Rabiot sull’arbitraggio.

MEGLIO COSÌ – Giuseppe Cruciani dà un valore alla vittoria dell’Inter a Torino: «Vincere in questo modo è da goduria pura! Io dico due cose del VAR. Primo: a parti invertite, cioè se la Juventus fosse la squadra uscita vincente, con tutti gli episodi credo che ci sarebbe stato un richiamo al Segretario Generale dell’ONU. Ci sarebbe stato l’inferno assoluto di stampa, dal punto di vista mediatico non c’è dubbio: la Juventus sarebbe stata spappolata e l’arbitro messo alla gogna. La frase di Adrien Rabiot (vedi articolo) è una scemenza totale».