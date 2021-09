Cruciani: «Inter? Prima grande campagna acquisti, ora vento cambiato»

Cruciani vede una differenza di valutazioni per l’Inter prima e dopo il pareggio di domenica contro la Sampdoria. Nel corso di Tiki Taka su Italia 1 il giornalista ha segnalato un’esagerazione nei giudizi, in positivo e in negativo, essendo solo alla terza giornata.

TROPPO FACILE – Per Giuseppe Cruciani i discorsi sono ancora frettolosi: «Si va di giornata in giornata. Fino all’altro giorno si diceva “menomale che è arrivato Simone Inzaghi, grande campagna acquisti dell’Inter che ha sostituito due giocatori subito con dei grandi acquisti”. Poi ha pareggiato a Genova e adesso il vento è cambiato. In generale, dopo due giornate, il coro era che l’Inter avendo vinto con Verona e Genoa era riuscita a sistemare la campagna acquisti».