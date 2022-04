Cruciani: «Inter-Milan, regolamento vergognoso! C’è un paradosso»

Inter-Milan di stasera vedrà ancora la regola del gol doppio in trasferta, tolta a livello europeo. Cruciani contesta la lentezza della Lega Serie A nel corso di Tiki Taka su Italia 1.

CHE ERRORE! – In vista di Inter-Milan arriva la critica di Giuseppe Cruciani: «C’è una cosa abbastanza vergognosa, che non c’entra né con l’Inter né col Milan ma col regolamento. C’è un paradosso: mentre tutta Europa ha cambiato il regolamento delle coppe, e dunque i gol in trasferta valgono come quelli fatti in casa, per la Coppa Italia è ancora quello vecchio. Paradossalmente il Milan potrebbe qualificarsi in finale, e ha un piccolo vantaggio, pareggiando con gol. Noi non si capisce per quale motivo arriviamo sempre in ritardo: ci siamo dimenticati di cambiare questa regola, che non vale più per le coppe europee ma vale per la Coppa Italia. Un pronostico? 1-1 e passa il Milan. Ma i pronostici sono fatti per essere smentiti».

ARBITRI NELLA BUFERA – Cruciani ha un altro appunto polemico: «Posso dire una cosa sugli errori? Per anni c’è stata la leggenda degli scudetti, con gli interisti e i napoletani che hanno detto degli scudetti della Juventus con gli scippi eccetera. Che erano tutte stronzate per me. Se l’Inter dovesse vincere lo scudetto attaccarsi a quelle due partite, Torino e Juventus, in cui certamente ha avuto episodi favorevoli sarebbe una cosa ridicola. Così come era ridicolo attaccarsi a Miralem Pjanic eccetera».