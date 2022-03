Cruciani: «L’Inter a Liverpool deve segnare, una sensazione sul pronostico»

Cruciani ha preso il pronostico del derby col Milan di martedì scorso (vedi articolo) e ci riprova per Liverpool-Inter, anche se la speranza è che… sbagli. Il giornalista lo ha fatto nel corso di Tiki Taka su Italia 1.

IL PRONOSTICO – Giuseppe Cruciani ha azzeccato lo 0-0 di Milan-Inter. Il giornalista ci riprova per la trasferta di Champions League a Liverpool: «Vuoi il risultato? È una mia sensazione, l’altra volta era un ragionamento abbastanza logico ma questa volta mi devo affidare alla logica dal risultato dell’andata. Il Liverpool non ha interesse di pressare, l’Inter deve segnare. Il mio intuito e il suggerimento che mi viene è 2-1 Liverpool, perché bisogna sempre osare».

RECUPERO DA METTERE – Cruciani è della stessa idea di Stefano Pioli sul recupero di Bologna (vedi articolo): «Ha ragione. Si poteva già giocare, non si capisce perché l’Inter ha fatto ricorso eccetera. In realtà ha cercato di procrastinare il più in là possibile sperando, ovviamente, di trovare un Bologna non particolare. Adesso se l’Inter viene eliminata si troverà una giornata subito».