Cruciani: «Inter? No fortuna nel calcio, conta risultato! Conte se ne frega»

Giuseppe Cruciani

Il giornalista Giuseppe Cruciani ha commentato la vittoria dell’Inter, nel big match contro l’Atalanta, durante “Tiki Taka” su Italia 1. Questa la sua analisi sulla squadra di Antonio Conte, in ottica scudetto.

IDEE CHIARE – È bastato un gol di Milan Skriniar all’Inter di Antonio Conte, per battere l’Atalanta. Secondo Giuseppe Cruciani, però, non è stata solo la fortuna ad aiutare la capolista: «La fortuna non esiste nel calcio. L’Inter ha vinto con un piano di gioco molto chiaro, cercare di impedire le ripartenze dell’Atalanta. È il suo anno. Conte di tutte le critiche se ne fotte totalmente. Quello che è importante è sempre ottenere il risultato finale. Anche quando era alla Juventus e al Chelsea. Nel calcio non conta lo spettacolo. L’Inter in questa partita ha scelto di giocare così. La palla su Romelu Lukaku è anche un gioco che mi piace, tra l’altro».