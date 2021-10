Cruciani: «Inter con più grinta quando c’era Conte? Una fandonia!»

Cruciani rigetta un commento che si è fatto spesso sull’Inter in questo inizio di stagione, ossia che con Conte i nerazzurri avessero più grinta. Da Tiki Taka su Italia 1, il giornalista contesta duramente chi lo afferma.

LE DIFFERENZE – Giuseppe Cruciani parla del presente e del passato nerazzurro: «Antonio Conte ha vinto tre scudetti con la Juventus, ha vinto in Inghilterra al Chelsea, ha vinto uno scudetto e fatto una finale di Europa League con l’Inter. È una bestemmia paragonare i due, perché finora Simone Inzaghi non ha vinto niente ad alto livello. Però la fandonia per cui l’Inter aveva più cazzimma o più grinta con Conte è una fandonia».