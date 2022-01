Cruciani: «Inter, bella partita con l’Atalanta ma si può trovare un difetto»

Cruciani trova un limite nell’Inter, nonostante il primo posto in classifica consolidato ieri con la sconfitta del Milan. Da Tiki Taka su Italia 1 il giornalista indica in cosa la capolista può migliorare.

ANCORA MIGLIORABILE – Giuseppe Cruciani vede un lato in cui la squadra di Simone Inzaghi può fare ancora meglio: «Se c’è un difetto che uno può trovare, anche io ho visto una partita bella ma quelle senza gol non hanno una bellezza totale, è che all’Inter manca sicuramente qualcosa. Non ha un bomber, non ha un attaccante in questo momento. Poi magari sopperirà con altre cose, ma Edin Dzeko ha fatto un gol in dodici partite e Joaquin Correa dal punto di vista dei gol non è eccezionale. Se c’è qualcosa che manca all’Inter è che gli acquisti che ha fatto quest’estate non segnano tanto. Domenica l’Inter aveva tutti e quattro gli attaccanti disponibili, alla fine zero gol. La prolificità degli attaccanti comprati, Correa e Dzeko, non è eccezionale: li hanno comprati per fare gol».