Cruciani: «Inter-Atalanta, un solo errore di Inzaghi. Manca furore? Boiata!»

Commentando Inter-Atalanta di sabato durante Tiki Taka su Italia 1, il giornalista Cruciani contesta una delle scelte di Inzaghi. Secondo lui, però, non ci sarebbero certe differenze viste rispetto all’era Conte.

L’UNICA INCERTEZZA – Giuseppe Cruciani torna su quanto avvenuto sabato sera in Inter-Atalanta: «Se c’è un errore che ha commesso Simone Inzaghi è quello di aver fatto battere un rigore a uno che non ne aveva mai battuti (Federico Dimarco, ndr) L’anno scorso l’Inter di Antonio Conte con l’Atalanta ha sofferto tantissimo: non c’entra il furore agonistico, è una boiata. Fino all’altro giorno, prima del pareggio con l’Atalanta, si diceva che Inzaghi rilassava i giocatori rispetto al furore di Conte. Pareggiano una partita e manca il furore? Ma andate a quel paese!»