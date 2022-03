Cruciani: «In stagione Inter c’è un bivio. Parole Allegri? Che gliene frega!»

Cruciani trova un bivio nell’Inter che ha portato ad avere questo periodo molto negativo costato la discesa in classifica. Su Tiki Taka, programma di Italia 1, il giornalista invece non ritiene che la squadra di Inzaghi abbia avuto pressione da Allegri.

TANTI IN DIFFICOLTÀ – Giuseppe Cruciani fa un rapido giudizio sulle problematiche viste in questi ultimi due mesi: «Nicolò Barella dovrebbe essere un giocatore fondamentale, è stato l’anno scorso un giocatore fondamentale e agli Europei è stato fondamentale. Ma adesso è al 30%. La dichiarazione di Massimiliano Allegri sull’Inter che avrebbe vinto di sicuro lo scudetto? Che gliene frega… Tanti giornali hanno esaltato Simone Inzaghi, tanto da descriverlo come il nuovo Rinascimento dell’Inter. Credo che nella stagione dell’Inter ci sia un bivio, quelle sliding doors, e sono gli ultimi venti minuti del derby. Psicologicamente qualcosa è successo».