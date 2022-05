Cruciani: «In estate, neanche un euro sull’Inter! Rimpianto? I vari ricorsi»

Negli studi di Tiki Taka, si è dibattuto sull’Inter e sul percorso della squadra di Inzaghi in campionato e durante tutto l’arco della stagione. Le parole a tal proposito di Giuseppe Cruciani

CORSA SCUDETTO − L’intervento di Cruciani sull’ultima di campionato per il Milan e sul lavoro di Inzaghi: «Si da troppo per scontato che il Sassuolo non giocherà la partita della vita, il Milan se la dovrà sudare fino all’ultimo perché il pareggio non ti lascia mai tranquillo durante la partita. Occhio a sottovalutare Sassuolo. Bilancio Inzaghi? Il giorno dell’addio di Lukaku, Hakimi e Conte nessuno metteva un euro sull’Inter, l’unico rimpianto i continui ricorsi per Bologna».