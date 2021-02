Cruciani esagera: «Se l’Inter non vince lo scudetto catastrofe! Juventus rivale»

Cruciani vede l’Inter talmente favorita da ritenere un’eventuale mancato titolo come un fallimento. Il giornalista ha parlato a “Tiki Taka” su Italia 1 della Juventus come unica possibile rivale per i nerazzurri, scartando il Milan ora a -4.

CORSA A DUE – Come suo solito lo stile di Giuseppe Cruciani è senza peli sulla lingua: «L’Inter è favorita, e se non dovesse vincere lo scudetto sarebbe la più grande catastrofe sportiva nella sua storia. Ragionate bene: se quest’anno l’Inter non dovesse vincere lo scudetto, per queste condizioni, sarebbe come il 5 maggio. Se tra quattro o cinque giornate prende sette-otto punti di vantaggio di che parliamo? L’unico avversario possibile è la Juventus. Logicamente, per salvare il campionato, prevedendo una discesa del Milan la Juventus resta l’unica rivale».