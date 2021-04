Cruciani è dell’idea che l’unica cosa che Conte aspetta è un po’ di tranquillità a livello societario. Il giornalista, nel corso di “Tiki Taka” su Italia 1, ha ridimensionato (a suo avviso) il valore del presidente Steven Zhang, atteso in Italia a giorni (vedi articolo).

QUESTIONE SUNING – Anche Giuseppe Cruciani entra nella vicenda della proprietà dell’Inter: «Cosa manca ad Antonio Conte? La società. Steven Zhang conta relativamente: è un ragazzo, ma le sorti dell’Inter non dipendono da lui. È uno che semplicemente riceve ordini da altre persone, in primis il padre e poi le persone che contano. Ma Conte dove trova un altro contratto da dodici milioni di euro a stagione? Non è uno scudettino, è uno scudetto. Per l’Inter è un grande scudetto, vinto con grande merito da una grande squadra e da un gran allenatore».