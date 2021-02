Cruciani: «Agnelli-Conte scena meravigliosa perché vera! Inzaghi supercazzola»

Giuseppe Cruciani

Cruciani, come da suo stile, va controcorrente e ritiene addirittura meravigliosa la lite di martedì scorso fra Agnelli e Conte. Il giornalista, ospite di “Tiki Taka” su Italia 1, pur essendo tifoso della Lazio se la prende con Inzaghi per le sue dichiarazioni dopo la sconfitta con l’Inter (vedi articolo).

RIVALUTAZIONE – Il giudizio di Giuseppe Cruciani è particolare: «Nicolò Barella? Magari nelle more della crisi societaria dell’Inter la Juventus può aver fatto qualche contatto tramite gli agenti. Avrà chiamato l’agente di Barella, dicendo che se precipita la situazione dovrebbe andare da loro. Secondo me è assolutamente plausibile che questa cosa sia successa. Si parla di una possibile crisi societaria dell’Inter, che per molti è l’unico ostacolo allo scudetto. Mi pare normale che una società chiami un agente per informarsi. Andrea Agnelli contro Antonio Conte? L’ho trovata una scena meravigliosa, perché vera. Non c’è stato sangue, c’è stata una dimostrazione plastica del fatto che due persone non si sopportano. L’intervista di Simone Inzaghi dopo Inter-Lazio? È una supercazzola che nessuno ha capito. Dice che i giocatori sono stati colpiti e influenzati dal fatto che l’arbitro ha dato immediatamente il rigore. I meriti dell’Inter sono stati tanti, ma io da tifoso della Lazio ho visto che giocavamo in attacco lasciando praterie all’Inter. Abbiamo fatto un errore clamoroso: Inzaghi è un grande allenatore ma ha sbagliato partita».