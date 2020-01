Crosetti: “Conte defibrillatore, fa subito battere il cuore a tutti. Lukaku…”

Maurizio Crosetti, giornalista della “Repubblica”, ha parlato dell’impatto di Antonio Conte nel mondo Inter e di Romelu Lukaku ai microfoni di “Tutti Convocati” su “Radio 24” dopo la vittoria dei nerazzurri in casa del Napoli



ELETTROSCHOCK – Maurizio Crosetti ha elogiato il lavoro di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter, sottolineando la facilità di ambientamento del tecnico: «Conte è un defibrillatore, è un elettroschock per tutti. Arriva e fa subito battere i cuori di tutti, non ha bisogno di adattamenti». Il giornalista ha poi elogiato Romelu Lukaku. Queste le sue parole: «Lukaku è un giocatore antico e modernissimo, ha questo peso che appartiene ai centravanti di sfondamento in un contesto di modernità. È un giocatore che l’Italia perfezionerà ancora. Nei dispetti tra Juve e Inter di mercato avevano visto entrambe il suo potenziale».