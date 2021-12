Crosetti: «Centrocampo Inter tra i migliori in Europa. Barella incredibile!»

Crosetti, giornalista di Repubblica, è intervenuto in collegamento su Rai 2 nel corso della Domenica Sportiva. Un commento sul momento dell’Inter e sul gioco della squadra di Inzaghi. Un elogio anche a Barella

FORZA − Maurizio Crosetti non ha dubbi sull’Inter di Simone Inzaghi: «Sembra la squadra con maggior qualità del campionato. E sembra che giochino da anni insieme. Alcuni interisti dicono che non c’era questa spettacolarità nemmeno nel 2010. Il centrocampo dell’Inter è uno dei migliori d’Europa. Nicolò Barella incredibile, ha fatto tantissimi tiri in porta e poi due assist. L’Inter fa cose pulite e belle, come nessuno. È la squadra più forte».