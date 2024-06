Croazia-Italia, reunion tra giocatori Inter ed ex? Due rischiano di saltare!

La Croazia è la prossima avversaria dell’Italia di Spalletti che dopo la sconfitta contro la Spagna deve assolutamente fare bene contro la Nazionale di Dalic, reduce da una sconfitta all’esordio e un pari con l’Albania. Il Commissario Tecnico croato pensa a due esclusioni eccellenti nonché vecchie conoscenze dell’Inter

SFIDA DELICATA – La Croazia arriva alla sfida contro l’Italia, ultima partita del Gruppo B di Euro 2024, dopo una sconfitta all’esordio con la Spagna e un pari amaro con l’Albania: la Nazionale di Dalic si gioca tutto contro gli Azzurri. La squadra di Luciano Spalletti, reduce dalla vittoria con l’Albania e la sconfitta con la Spagna, sa di non poter fallire contro i croati né tantomeno di poter giocare per il pari. Qualche modifica nell’undici iniziale italiano ci sarà, a partire da Matteo Darmian che dovrebbe scendere in campo dal 1′.

Croazia, Dalic si prepara a due esclusioni eccellenti: due ex Inter dovrebbero partire dalla panchina

ESCLUSIONI ECCELLENTI – Intanto anche la Croazia pensa a qualche cambio: Dalic infatti sta riflettendo su due esclusioni eccellenti nonché due ex Inter. Parliamo di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic: i due dovrebbero partire dalla panchina, rinviando dunque la reunion con i tanti ex compagni italiani, tra i quali Nicolò Barella, grande amico di Brozovic. Dalic per sostituire Brozovic e Perisic pensa a Sucic e l’atalantino Pasalic.

CARICA – Oggi proprio Darmian in conferenza stampa ha suonato la carica, invitando i compagni a trasformare questo momento di delusione in energia positiva. L’Italia spesso nelle situazioni complicate riesce a tirare fuori il meglio: Spalletti si augura che possa accadere proprio contro la Croazia.