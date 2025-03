Croazia, Dalic esalta Sucic e gli altri giovani: «Esperienza importante»

Il commissario tecnico croato Zlatko Dalic, ha parlato dei giovani talenti emergenti che hanno giocato in Nations League come Petar Sucic, centrocampista della Dinamo Zagabria, in arrivo in estate all’Inter.

IL COMMENTO – Zlatko Dalic, ct della Croazia, si è detto soddisfatto della prestazione della sua squadra nei quarti di finale di Nations League. La nazionale, arrivata terza negli ultimi Mondiali, è stata eliminata ai rigori dalla Francia, dopo il 2-2 complessivo tra andata e ritorno. Dalic ha sottolineato come la competizione sia stata utile per i nuovi talenti croati, chiamati a raccogliere in futuro l’eredità di Luka Modric e compagni: «Penso che questa sia stata una grande esperienza per Baturina, Petar Sucic, Stanisic, Ivanovic, Sutal. E manca anche Majer e altri giocatori che fanno la differenza e hanno del potenziale. Stiamo assistendo a un lento cambio generazionale. I più grandi sono ancora con noi, abbiamo il Mondiale davanti a noi, a cui spero andremo: è il nostro prossimo obiettivo».

VECCHIA GUARDIA – La Croazia viene da anni di grandi successi. Forte di una generazione che ha potuto contare su grandi campioni come Luka Modric, Ivan Perisic, Mario Mandzukic, Ivan Rakitic e molti altri, la nazionale balcanica ha raggiunto grandi traguardi, in particolar modo negli ultimi due Mondiali, chiusi al 2° in Russia e al 3° posto in quelli in Qatar. Per i nuovi talenti del calcio croato, chiamati a prendersi più spazio nei prossimi mesi da Dalic, non sarà facile replicare tali imprese.

Sucic, futuro importante tra Inter e Croazia

CAMBIO GENERAZIONALE – Chi è chiamato ad un compito importante è sicuramente Petar Sucic. Il neo acquisto dell’Inter, classe 2003 è considerato in patria come il successore di Luka Modric e Marcelo Brozovic. Centrocampista centrale, all’occorrenza impiegato da mediano o anche da trequartista ha già collezionato 7 presenze con la nazionale maggiore. Reduce da 120 minuti nella gara di domenica sera a Saint Denis, Sucic ha fatto registrare un incredibile dato: ha percorso 17.943 metri, mai registrato prima dalla nazionale croata. Acquistato dai nerazzurri dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni, si aggregherà alla squadra di Simone Inzaghi per il Mondiale per Club a giugno. Vetrina subito importante per Sucic: far vedere le proprie qualità per prendersi il futuro dell’Inter e della Croazia.