Cristiano Ronaldo ritrova l’Inter? Un club sudamericano prepara l’affondo

Cristiano Ronaldo, nei prossimi mesi, potrebbe ritrovare l’Inter come avversaria in una gara ufficiale. Dopo le battaglie in Serie A con la Juventus, la stessa portoghese potrebbe scendere in campo al Mondiale per Club.

INTERESSE – Archiviata la parentesi in Arabia Saudita sotto i petroldollari dell’Al Nasrr, Cristiano Ronaldo attraverso i propri social network ha fatto sapere che non appenderà gli scarpini al chiodo e continuerà a giocare per scrivere una nuova parentesi della sua lunga carriera. Secondo quanto riportato negli scorsi giorni dai media spagnoli, Cristiano Ronaldo potrebbe ritrovare l’Inter di Simone Inzaghi sul suo percorso. La stella portoghese infatti, è entrato nel mirino dei Rayados di Monterrey. Il gruppo messicano infatti sarà uno dei club che affronterà l’Inter nel Mondiale per Club essendo proprio nello stesso girone dei nerazzurri. Il portoghese, in Messico, potrebbe ritrovare anche Sergio Ramos. I due ex Real Madrid si potrebbero ritrovare a distanza di anni: magari sarà proprio questo l’asso nella manica del club sudamericano.