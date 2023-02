Cristante: «Abbiamo l’obbligo di vincere per la Champions League»

La Roma affronterà tra poco il Verona per continuare nella rincorsa ai primi quattro posti in campionato. Il centrocampista giallorosso Bryan Cristante ha parlato così su Dazn.

OBIETTIVO – La Roma si scontrerà con il Verona, Bryan Cristante ha parlato così su Dazn del match: «Dobbiamo pareggiare l’intensità del Verona, andare forti, sappiamo che è una squadra difficile contro cui giocare. Dobbiamo andare al 100% per portare a casa il risultato. La Roma vuole tornare in Champions League, oggi abbiamo l’obbligo di vincere per restare in corsa per i primi quattro posti in campionato».