Crisi ‘viola’ per la Fiorentina: KO a Monza! Maldini ritrova il gol

La Fiorentina perde a Monza per 2-1. I viola non riescono a vincere sotto gli occhi del CT Spalletti. Maldini diventa protagonista.

CRISI VIOLA – Allo Stadio Brianteo di Monza va in scena il posticipo che chiude la ventesima giornata di campionato. La Fiorentina, dopo aver fatto appena un punto nelle ultime quattro uscite di Serie A, cerca la vittoria contro i brianzoli di Salvatore Bocchetti. Match subito acceso sin dai primi minuti e soprattutto giocato con tanta intensità. Al quinto grande occasione per Gudmundsson, che ha un rigore in movimento al volo ma spedisce in curva. Al 23′ l’episodio che può cambiare la partita: contatto Sottil-Pablo Mari e fischio di Dionisi. Ma dopo revisione al VAR, il direttore di gara toglie il rigore alla Fiorentina. Al 43′, arriva il gol del Monza con Ciurria che con un gran diagonale batte De Gea. Tre minuti più tardi, occasione Maldini che si mette in proprio ma non trova la porta di poco. Nella ripresa, Palladino mette dentro Beltran, ma è il Monza a raddoppiare e lo fa con Daniel Maldini. Il figlio d’arte non segnava proprio dalla partita di andata del primo settembre. La Viola però non demorde e al 73′ accorcia le distanze con il rigore di Beltran.

MONZA-FIORENTINA 2-1

43′ Ciurria, 62′ Maldini, 73′ Beltran