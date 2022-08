La crisi Digitalbits-Inter coinvolge anche Nike: valore maglie a rischio − TS

Non si placa la crisi tra Digitalbits, main sponsor dell’Inter, e il club nerazzurro. Le difficoltà dell’azienda statunitense potrebbero compromettere i rapporti tra la Beneamata e Nike

INTRECCIO SPONSOR − L’Inter ha una grana da dover risolvere in fretta: si tratta della questione legata agli sponsor. Dopo i mancati pagamenti di Digitalbits, il club ha deciso di rimuovere dalle maglie di Primavera e Inter Women il marchio dell’azienda di criptovalute. Il rischio è che alla prima giornata di campionato, la stessa decisione venisse presa anche nei confronti della prima squadra. Ergo: situazione che si complicherebbe decisamente. In caso di Inter senza main sponsor, c’è il serio rischio che le maglie già vendute o da vendere perderebbero tantissimo valore. Notizia decisamente negativa per l’altro sponsor nerazzurro, Nike, che veste proprio la Beneamata e che nei giorni scorsi ha rinnovato il proprio contratto fino al 2030 per oltre venticinque milioni a stagione. L’Inter ha in mente una soluzione per far fronte ai mancati pagamenti di Digitalbits ed evitare una maxi crisi di sponsorizzazione. Concentrare in un’unica annata tutti i ricavi pattuiti su base pluriennale in modo da tenere il nome sulle maglie fino al prossimo giugno per poi separarsi.

Fonte: Tuttsport − Stefano Scacchi