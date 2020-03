Crisi Coronavirus, l’impatto dello stop sul valore dell’Inter – Sky

Lo stop delle attività a causa dell’emergenza Coronavirus avrà un impatto importante su tutta l’economia e il calcio non farà eccezione. L’Inter avrebbe una perdita importante sul valore dei giocatori

La crisi economica causata dallo stop dovuto alla pandemia di Coronavirus in atto sarà importante e il calcio non farà eccezione. In questi giorni è di attualità il tema del taglio degli stipendi, ma ci sarà anche un impatto importante sul valore delle società e dei cartellini. Secondo Sky Sport l’Inter sarà una delle squadre a vedere maggiormente calare il valore dei suoi cartellini, si calcola una perdita di circa 276 milioni per una svalutazione del 30%. Un dato così importante, superiore a quello della Juventus (che perderebbe circa 222 milioni) è dovuto anche al fatto che l’Inter ha molti giocatori in prestito e alcuni sono di età avanzata.