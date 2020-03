Crisi Coronavirus, anche i calciatori dovranno pagare dazio – SM

L’epidemia di Coronavirus in atto lascerà in eredità una grave crisi economica che colpirà anche il mondo del calcio. Torna sempre più d’attualità la proposta di tagliare gli stipendi dei calciatori

Nell’analisi odierna di “Sport Mediaset” sulle conseguenze che la pandemia di Coronavirus in atto potrà avere sul mondo del calcio, si torna su un argomento di attualità di questi giorni come quello del taglio degli stipendi dei calciatori. Le perdite saranno ingenti, uno stop completo alla Serie A provocherebbe danni per circa 1 miliardo di euro che potrebbero essere fatali per tante società, il taglio agli stipendi sembra quindi essere inevitabile e l’Associazione Italiana Calciatori ha dato la sua disponibilità a collaborare sull’argomento, anche se servirà un intervento dello Stato perlomeno sotto il profilo burocratico. Una delle proposte fatte sarebbe di una riduzione fino al 30% per chi guadagna almeno un milione e mezzo di euro lordi all’anno.