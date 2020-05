Crisetig: “Inter puntava su di me, poi altro progetto! Mourinho e Benitez…”

Crisetig – ex centrocampista dell’Inter, attualmente in forza al Mirandes -, intervistato dal portale “Tutto Mercato Web”, racconta la sua fugace esperienza nerazzurra in Prima Squadra. Da Mourinho a Benitez, passando per un giro di prestiti senza più ritorno alla base

EX PRIMAVERA FUORI PROGETTO – Cresciuto nel vivaio nerazzurro, Lorenzo Crisetig non crede che il Bologna sia stato un ostacolo per la sua carriera: «No, non mi sento di dire così. Dall’Inter avevano puntato molto su di me, mi avevano cercato con molta insistenza. Poi è cambiato il progetto. Quando le cose non vanno bene ci sono responsabilità da parte di ambo le parti. Ora sono contento di essere qui. Cosa cambierei nella mia carriera? Me lo chiedo spesso anche io. Rifarei qualsiasi scelta, in quel momento erano giuste. Mi hanno fatto vivere determinate esperienze».

IN PANCHINA CON MOURINHO – Crisetig vanta qualche panchina nell’Inter di José Mourinho, di cui ha un ricordo in particolare: «Un’esperienza indescrivibile! Ero al primo anno di Primavera. Passare da lì ad allenarti con i campioni, fare un’amichevole, anche solo per pochi minuti, bellissimo. Dopo la partita – mi fece molto piacere – rientrammo con l’aereo. Avevo preso posizione più o meno in fondo. Prima di partire il mister si è alzato, lo seguivo con lo sguardo e avevo le cuffie. Poi si è fermato da me e mi ha fatto i complimenti, stringendomi la mano».

IN CAMPO CON BENITEZ – Il debutto – e unica partita – di Crisetig con la maglia dell’Inter invece arriva nella stagione successiva, in Champions League: «Non mi sono reso nemmeno bene conto. Lì sembra che non sia vero. Rientrammo la sera da Mosca, alle 2-3 del mattino, avevo talmente adrenalina che il giorno dopo mi convocarono per la NextGen Series di Primavera e dissi subito di sì. Rafa Benitez ha vinto talmente tanto, puoi solo parlarne bene».

