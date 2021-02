Criscito e quel rifiuto all’Inter: Â«Per il Genoa avrei detto di no a tutti!Â»

Criscito e quel rifiuto all’Inter: «Per il Genoa avrei detto di no a tutti!»

Domenico Criscito Genoa (Photo by Paolo Rattini/Getty Images)

Criscito ha rilasciato un’intervista ai microfoni di “Sky Sport” in vista di Inter-Genoa, sfida in programma domenica alle ore 15.00 (vedi articolo). Il difensore rossoblù, dopo aver parlato della sfida, conferma di aver rifiutato i nerazzurri prima di tornare a Genova

RIFIUTO – Domenica Criscito si prepara a Inter-Genoa tornando un attimo indietro e cioè al momento in cui i nerazzurri dimostrano interesse per lui: «Ho detto di no all’Inter ma per il Genoa avrei detto di no a tutti. Anche al rinnovo dello Zenit perché volevo tornare a casa e sono felice di questa scelta».