Criscito avvisa l’Inter: “Genoa, devi dare tutto! Nelle prossime partite…”

Domenica alle 19.30 si giocherà Genoa-Inter. Il rossoblù vincendo ieri contro il Lecce sono andati a +4 dalla zona retrocessione. Criscito non abbassa però la guardia e avvisa i prossimi avversari

CERCASI SALVEZZA – Queste le parole di Mimmo Criscito: «Sono tre punti fondamentali nella rincorsa alla salvezza, non è stato facile tenere a freno la tensione e riuscire a imporci. Volevamo a tutti i costi questo successo e non abbiamo mai mollato. Bene così. Il derby? E’ sempre una partita particolare, naturale che ci teniamo. In questo finale serve mettere dentro tutto ciò che abbiamo, sappiamo che possiamo giocare meglio. Ci aspettano degli incontri duri, dobbiamo dare il 200%».

