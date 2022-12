Criscitiello: «Zhang? Quando parla fa disastri! Non faccia lo splendido sull’Inter»

Criscitiello va giù molto pesante nei confronti di Zhang, dopo la battuta in occasione della festa di Natale (vedi articolo). Da Sportitalia Mercato il giornalista se la prende con il presidente dell’Inter.

USCITA EVITABILE – Michele Criscitiello ce l’ha con Steven Zhang: «Non parla mai, ma quando parla fa disastri. Non può fare neanche troppo lo splendido, visti e considerato che sappiamo i problemi che sta affrontando Suning e che l’Inter ha affrontato. Mi sembra una battuta, sì dobbiamo contestualizzarlo e tutto, per non mi sembra felice. Non vogliamo fare i professori, non lo facciamo mai e neanche i sapientoni, però su quell’argomento il tifoso è un po’ attento».