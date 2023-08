Criscitiello: «Voto al mercato dell’Inter? Con Pavard o senza»

Ultimi quattro giorni di mercato e tante squadre di Serie A devono ancora completare le proprie rose, Inter ovviamente compresa. Criscitiello valuta le necessità delle principali società, mettendone una fra le promosse.

TANTO DA FARE – In collegamento con Tutti Convocati, su Radio 24, il giornalista Michele Criscitiello fa un’analisi della chiusura del calciomercato: «Cosa sarà fatto da qui alle 20 di venerdì? Mi aspetto tante cose, perché la Roma deve fare l’attaccante. La Juventus la terrei sempre d’occhio, non vedo Cristiano Giuntoli che non fa niente. L’Inter deve sistemare diverse situazioni, poi la ciliegina sulla torta per il Milan. La vera idea di mercato per me l’ha portata il Milan e chiuderà con l’attaccante. Una società come l’Inter, finalista di Champions League, non può consentire se un calciatore non ha firmato e nemmeno depositato (si riferisce a Lazar Samardzic, ndr) che esca al CONI con la mano sul petto davanti ai fotografi e ai tifosi. Voto al mercato dell’Inter? 6.5 con Benjamin Pavard, 5.5-6 senza».