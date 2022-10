Criscitiello: «Su Inzaghi una vigliaccata! Handanovic? Problema società Inter»

Criscitiello ‘salva’ Inzaghi e sposta le critiche verso la società Inter, anche per la decisione di rinnovare il contratto a Handanovic finito in panchina nelle ultime due partite. Nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, il giornalista contesta diversi punti.

LA REAZIONE – Michele Criscitiello valuta non solo l’allenatore dell’Inter: “Un messaggio l’ha mandato la famiglia Inzaghi. A Simone l’hanno triturato. Carne da macello, con tanto di vigliaccata giornalistica (organizzata poi chissà da chi) nel far uscire la notizia il giorno prima del Barcellona che Inzaghi non avrebbe voluto Paulo Dybala. Brutta mossa, fatta anche male. Più che dare le colpe all’allenatore, a volte, bisognerebbe salire al piano di sopra. Se Simone comanda così tanto da avere la forza di dire no a Dybala significa che la società è debole e assente. Siccome non è così, sappiamo tutti come è andata con Dybala e Gleison Bremer. L’Inter ha dormito e non aveva forza economica. Stop”.

PORTIERE SBAGLIATO – “Inzaghi può avere la colpa di non aver messo subito da parte Samir Handanovic ma chi gli ha creato questo problema è la società. Perché un allenatore deve pensare anche alla gestione del gruppo e se prendi André Onana ma rinnovi Handanovic significa che vuoi remare senza remi. Ora l’allenatore pensa al campo e allo spogliatoio ci penseremo poi. Giustamente. Se due difensori su tre giocano in scadenza di contratto la colpa non è dell’allenatore e se mi fai partire Ivan Perisic per darmi i resti di Robin Gosens, anche qui l’allenatore possiamo prenderlo a pugni come si fa in palestra ma, forse forse, è il colpevole minore”.

VISTO IN CAMPO – “Inzaghi ha risposto con i fatti. Vince con il Barcellona, senza Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku, con Lautaro Martinez al 30% e si conferma a Reggio Emilia. Dopo una settimana così, vedi i risultati Massimiliano Allegri, non era facile. A Barcellona sarà un’altra musica ma questo lo sappiamo tutti. Per la famiglia Inzaghi è stato un bel weekend con Pippo che si è preso definitivamente la Reggina“.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Michele Criscitiello