Criscitiello: «Striscioni tifosi per Skriniar umilianti. Andava venduto»

Michele Criscitiello ha dato la sua opinione sul caso Milan Skriniar all’interno dell’ambiente Inter. Il giornalista non ha giudicato positivamente su Radio 24 la scelta della dirigenza fatta in estate.

ERRORE – Michele Criscitiello ha parlato dell’Inter, in particolar modo dello spinoso caso Milan Skriniar su Radio 24. Il giornalista ha detto questo sulla situazione dello slovacco: «Giuseppe Marotta ha fatto un errore gravissimo per Milan Skriniar. La sensazione è che l’Inter ha sbagliato nella trattativa e nella gestione del caso. Per me Marotta è un grande dirigente, ma si è trovato impreparato in questa situazione perché non ha avuto più in mano in estate Bremer. La Juventus ha rilanciato e ha portato alla decisione successiva di tenere Skriniar. Nel summit di Londra ti hanno portato 55 milioni, se il PSG oggi ti offre 20 milioni lo devi dare e portare a Parigi. Secondo me non arriverà l’offerta, ma se arriva deve essere accettata. Se non trovano il sostituto adesso, è doppiamente grave dopo ciò che è successo in estate. Gli striscioni e i cori per Skriniar dalla Curva Nord sono stati umilianti a livello calcistico, tutti sapevamo che c’era stata la firma».