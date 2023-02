Criscitiello: «Stiamo sparando su Inzaghi, ma Allegri e Mourinho colpevoli!»

In settimana si è molto criticato Inzaghi, per la sua gestione troppo monocorde dell’Inter. Secondo Criscitiello, però, Allegri e Mourinho oggi rispettivamente fermato sul pari (vedi articolo) e sconfitto (vedi articolo) in Europa League con Juventus e Roma hanno fatto peggio.

LA CRITICA – Da Sportitalia Mercato, Michele Criscitiello se la prende con gli allenatori. Il commento: «Noi tifosi e giornalisti, non in questa sede e non in questa trasmissione, stiamo tutti sparando su Simone Inzaghi. Ma alla fine José Mourinho e Massimiliano Allegri sono i principali colpevoli. A Stefano Pioli non puoi dire nulla perché ha vinto l’anno scorso, ma a gennaio molto male».