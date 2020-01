Criscitiello: “Spinazzola-Politano, problema Inter tra Marotta e Ausilio! Ora…”

Criscitiello – Direttore di “Sportitalia” e “Tutto Mercato Web” – nel corso di “Sportitalia Mercato” sull’emittente stessa svela un presunto retroscena legato all’affare Spinazzola-Politano. Problema tra Inter e Roma? Affatto, bensì interno tra Marotta e Ausilio

DISGUIDO INTERNO – L’ultimissima di Michele Criscitiello avrebbe del clamoroso per dare una spiegazione al mancato affare sull’asse Roma-Milano: «Ci giungono delle notizie dagli hotel milanesi su quello che sarebbe successo nello scambio saltato. Il problema non è stato tra Inter e Roma, ma tra Inter e Inter. Questa operazione è stata battezzata da Piero Ausilio, mentre non era convintissimo della trattativa Beppe Marotta, che sembrerebbe non aver avallato l’operazione di scambio. Facendola poi saltare. Ausilio ha condotto l’operazione con Guido Fienga della Roma. Ora Matteo Politano è stato riportato a casa dopo aver già posato con la sciarpa della Roma. Marotta ha interrotto la trattativa quando Ausilio era a Londra, per poi farla saltare definitivamente. Se l’idea di Marotta è prendere Daniele Faggiano (Parma) come direttore sportivo, ora è il momento giusto per battere il ferro. Ma sappiamo che un’altra parte all’interno della società spinge per il rinnovo di Ausilio, che è in scadenza…». Questa la versione di Criscitiello, che è in cerca di (difficili) conferme o (facili) smentite.