Criscitiello la spara: «Inter, occhiolino a Fabregas! E i capi contro»

Criscitiello parla del futuro in panchina e della dirigenza dell’Inter. Tra Inzaghi, Fabregas e Oaktree che ha messo nel mirino Ausilio e Marotta.

CAPI CONTRO DIRIGENTI – Michele Criscitiello parla dell’Inter nel suo editoriale di oggi apparso sulle colonne di Sportitalia.it. Il giornalista punta il dito nei confronti della dirigenza nerazzurra, che, a detta sua, potrebbe scaricare mister Simone Inzaghi in caso di esito negativo della stagione. Qui l’estratto dove entra più nel dettaglio della situazione citando pure Oaktree e il Como: «Marotta e Ausilio hanno ancora fiducia cieca in Simone? Non credo. L’Inter sta vedendo spesso Paz del Como e l’occhiolino a Fabregas alcuni dirigenti lo hanno già fatto. Per ora, neanche corrisposto. Pensiamo che l’erba del vicino sia sempre più verde ma non è cosi. Il fondo, i nuovi capi, per dirla tutta hanno nel mirino più i dirigenti che l’allenatore. Anche l’ultimo mercato estivo fatti di trentenni a parametro zero non è piaciuto. La nuova proprietà guarda al business e questo significa che l’Inter deve prendere giovani di valore e rivenderli a peso d’oro. La politica di Marotta non potrà più essere la stessa. In tutto questo, caro Simone, se ti chiama la Premier vai di corsa. Tanto a Milano non aspettano altro che una tua caduta per darti un calcio e scaricarti addosso anche le responsabilità che non hai».