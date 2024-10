Criscitiello attacca Spalletti: «Non è un santo! Nessun rispetto per Inzaghi!»

Duro attacco di Michele Criscitiello nei confronti di Luciano Spalletti, dopo le dichiarazioni legata al caso ultras Inter su Simone Inzaghi.

NESSUN SANTO – Michele Criscitiello, nel corso della trasmissione “Si Café” della sua Sportitalia, non le manda a dire al CT della Nazionale Italiana: «Spalletti a livello di comunicazione è zero. Non sa quando parlare, non sa quando deve stare zitto e non sa portare rispetto ai colleghi. È una cosa così grave e così delicata che a livello sportivo si dovrebbe vergognare per le sue dichiarazioni. Dovrebbe avere il buon senso di stare zitto. Innanzitutto nel calcio io “vergini” non ne conosco. Poi se Spalletti è vergine ed è un santo chiedo scusa. Io quando parlo mi riferisco sempre all’allenatore e mai all’uomo».

Criscitiello smaschera Spalletti in difesa di Inzaghi

ESEMPIO CONCRETO – Michele Criscitiello continua, raccontando un episodio che racconta un’altra verità su Spalletti e gli ultras: «Faccio un esempio: i tifosi del Napoli gli fanno uno striscione con scritto: “Spalletti, retta via indicata ti aspettiamo in gradinata”. Innanzitutto, come social vale zero, non sa e non si informa che quello striscione non era per lui ma era per un altro tifoso. Lui rimette lo striscione, scrive “Grazie” con il cuoricino e quindi strizza l’occhio agli ultras, che nella sua testa lo avevano invitato in gradinato. Allora ci vai! Gli stessi ultras che non puoi non conoscere perché uno o due anni prima erano andati nella sua sala stampa».

NIENTE DA NASCONDERE – Michele Criscitiello conclude su Spalletti difendendo l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi: «Io non sto sottolineando il fatto che non si può avere un rapporto, perché indiretto o diretto, nel mondo del calcio i rapporti li abbiamo tutti. Quello che dico io è di non far finta di essere dei santi, delle vergini, perché Spalletti non ha nulla da nascondere, ma neanche Simone Inzaghi».