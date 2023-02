Criscitiello: «Skriniar? Marotta umiliato. L’Inter doveva abbassare la testa!»

Ad una settimana di distanza dalla chiusura del calciomercato invernale, Criscitello si scaglia ancora contro l’Inter e Marotta per la gestione della vicenda Milan Skriniar

UMILIANTE − Criscitiello ci va giù pesante sull’affaire Skriniar scagliandosi contro Marotta: «La trattativa Skriniar è roba da mani nei capelli, se solo Marotta li avesse. Uno scempio di mercato perdere un valore del club a zero euro dopo che ti avevano offerto 55 milioni di euro 4 mesi prima. Non possiamo fare i gradassi con i top club europei. Lo vogliamo capire oppure no? Se il Psg chiama l’Inter, l’Inter deve abbassare la testa e con umiltà ascoltare. Non abbiamo i soldi per fare i fenomeni. La lezione che abbiamo preso è stata umiliante per Marotta, l’Inter e per il calcio italiano. Siamo stati presi a schiaffi davanti allo specchio». Le sue parole su Sportitalia.com.