Criscitiello duro: «Skriniar? All’Inter conveniva cederlo! Responsabilità Marotta»

Criscitiello va giù pesante nei confronti dell’Inter e di Marotta, per come si sta gestendo la vicenda Skriniar. A Sportitalia Mercato il giornalista critica il fatto di non averlo ceduto al PSG in estate.

RISCHIO A ZERO – Per Michele Criscitiello l’Inter ha sbagliato su Milan Skriniar: «Devi cederlo, conveniva cederlo. Giuseppe Marotta ha delle grandi responsabilità. La situazione è di chiarissima lettura: Skriniar è d’accordo col PSG, che è anche venuto a Milano e aveva offerto cinquanta-cinquantacinque milioni. Marotta doveva pensare al bene della società, non al consenso popolare. Non si doveva candidare alle elezioni, del consenso popolare non gliene frega niente: doveva portare i soldi a casa. Si vendono i calciatori».