Criscitiello: «Se l’Inter non lotta per lo Scudetto è fallimento!»

L’Inter è seconda in classifica in Serie A ed è ad appena due punti dal Napoli capolista. Michele Criscitiello non accetterebbe un’ipotesi nella stagione nerazzurra e lo dice su Sportitalia.

IPOTESI – La capolista dista solo due punti e la squadra di Simone Inzaghi è nel pieno della corsa al primo posto. Il Napoli è a quota 16 punti mentre l’Inter occupa il secondo posto con 14. L’inizio di stagione comunque non ha convinto, soprattutto per i gol subiti. Michele Criscitiello non accetterebbe un’ipotesi: «L’Inter non può ritenersi fuori dalla lotta Scudetto nonostante il Napoli e la Juventus. Può concentrarsi sulla Champions League, ma sarebbe un fallimento totale non esserci dentro»